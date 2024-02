Sky e NOW: le novità di marzo 2024 tra serie TV e intrattenimento

Marzo 2024 si preannuncia ricco di novità per gli abbonati Sky e NOW, con un calendario di uscite che spazia dalla politica allo spettacolo, passando per le indagini. Tra le serie più attese, spiccano "The Regime" e la seconda stagione di "Call My Agent – Italia".

"The Regime", in arrivo il 4 marzo, è una dark comedy HBO in sei episodi che vede nel cast Kate Winslet, Matthias Schoenaerts e Hugh Grant. La serie narra le vicende di un moderno regime autoritario europeo, con al centro la figura della Cancelliera Elena Vernham, interpretata da Winslet, che affronta un dissenso interno crescente.

Il 22 marzo, invece, è la data di debutto della seconda stagione di "Call My Agent – Italia", il remake del cult francese "Dix pour cent". La serie torna a divertire il pubblico svelando i retroscena del mondo dello spettacolo italiano, con nuove storie d'amore, sfide e special guest come Valeria Golino e Claudio Santamaria. Ambientata a Roma, la serie offre un omaggio al cinema italiano, con riprese in location iconiche come piazza del Popolo e il MAXXI.

Altre uscite di rilievo includono "2 Matrimoni Alla Volta", prevista per il 2 marzo, che promette di arricchire ulteriormente l'offerta di intrattenimento di Sky e NOW.

Queste novità si inseriscono in un contesto di crescente interesse per le serie TV e l'intrattenimento di qualità, con Sky e NOW che continuano a investire in contenuti originali e di importazione per soddisfare i gusti di un pubblico sempre più esigente.