Endless Love: La Serie TV Turca arriva su Canale 5

di Redazione Zazoom - venerdì 16 febbraio 2024

"Endless Love", nota in Turchia come "Kara Sevda", è una serie TV turca che ha riscosso grande successo tra il 2015 e il 2017, trasmessa originariamente su Star TV. La serie, diretta da Hilal Saral e prodotta da Ay Yapim, si appresta a conquistare il pubblico italiano su Canale 5, promettendo emozioni e intrighi grazie alla sua trama avvincente e ai personaggi intensi interpretati da un cast di talento, tra cui spiccano Burak Özçivit nel ruolo di Kemal Soydere e Neslihan Atagül come Nihan.

La storia si snoda attorno all'incontro casuale, su un autobus di Istanbul, tra Kemal, uno studente universitario, e Nihan, una pittrice. Tra i due scocca immediatamente un colpo di fulmine, dando vita a una relazione romantica e appassionata, sebbene ostacolata dalle differenze di classe sociale. Dopo cinque anni di separazione, i due si ritrovano, con Kemal determinato a scoprire la verità dietro il loro allontanamento.

"Endless Love" si distingue per essere la prima serie televisiva turca ad aver vinto un International Emmy Award, riconoscimento che sottolinea la qualità della narrazione e delle performance. La serie è composta da due stagioni per un totale di 75 episodi, che si dipanano tra amore, segreti e conflitti, mantenendo gli spettatori incollati allo schermo.

Nonostante non sia stata ancora annunciata una data ufficiale di inizio trasmissione su Canale 5, l'attesa è alta, alimentata dai trailer che hanno già iniziato a circolare, promettendo un'esperienza televisiva ricca di emozioni.