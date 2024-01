Ricetta Gustosa e Nutriente: Vellutata di Ceci con Baccalà

La preparazione di questa deliziosa vellutata di ceci con baccalà richiede un po' di tempo, specialmente se si utilizzano ceci secchi e baccalà al naturale. È essenziale mettere in ammollo entrambi gli ingredienti almeno 12 ore prima per eliminare il sale in eccesso dal baccalà e rendere i ceci morbidi e privi di impurità.

Dopo aver messo in ammollo i ceci e il baccalà, eliminare la pelle e le spine del baccalà e lessarli per circa 20 minuti in acqua bollente. Scolare i tranci di baccalà prima che si sfaldino; se preferite, è possibile cuocerli in forno, ma risulteranno meno morbidi.

Successivamente, in una padella dai bordi alti, preparare un soffritto con carote, sedano e cipolla in un filo d'olio. Aggiungere i ceci e il rosmarino, coprire con brodo vegetale e cuocere per circa un'ora e venti minuti, fino a quando i ceci avranno assorbito tutto il liquido. Salare e pepare a piacere.

Per completare la ricetta, frullare i ceci nel mixer, aggiungendo un filo d'olio per ottenere una consistenza cremosa. Comporre il piatto versando la vellutata e aggiungendo i tranci di baccalà lessati o cotti al forno. Un piatto saporito e nutriente da gustare in ogni stagione.