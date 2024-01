Chiara Ferragni Dona un Milione e Sfida le Polemiche, Mentre Fedez Litiga con Myrta Merlino

di Redazione Zazoom - mercoledì 10 gennaio 2024

La nota influencer Chiara Ferragni è attualmente oggetto di un'indagine per truffa aggravata da minorata difesa in seguito alla sanzione dell'Antitrust relativa al "pandoro-gate". La sua risposta a questa situazione è stata una donazione di un milione di euro all'ospedale Regina Margherita di Torino, annunciata attraverso un video di scuse pubblicato prima di Natale. Tuttavia, questa mossa è stata oggetto di critiche, con accuse di sfruttamento della beneficenza a fini personali.

Il giorno successivo alla donazione, i Ferragnez sono stati coinvolti in una polemica mediatica con Myrta Merlino. Fedez ha documentato la presenza di numerosi giornalisti fuori dalla loro casa tramite Instagram, commentando sarcasticamente che c'erano meno persone fuori dalla casa di Matteo Messina Denaro. In risposta, Myrta Merlino da Pomeriggio5 ha sottolineato che i media sono presenti sia nei momenti positivi che in quelli negativi, richiamando l'attenzione sulla natura della notorietà.

La situazione ha messo in luce l'interesse intorno ai prodotti associati a Chiara Ferragni, oggetto di accertamenti giudiziari. Il pandoro "Pink Christmas" Balocco è stato venduto a prezzi elevati su siti di scambio, con un esempio di vendita a 300 euro in asta. Le uova di Pasqua Ferragni, i collarini delle uova e le bambole associate sono anch'essi oggetto di vendite a prezzi considerevoli su siti paralleli.

Matteo Salvini ha difeso Chiara Ferragni affermando che il paese non dovrebbe concentrarsi su questioni minori come il "pandoro-gate". Tuttavia, ha anche sottolineato la distanza tra lui e i Ferragnez. La situazione continua a suscitare interesse e dibattiti sul ruolo dell'influencer nella società e nella politica italiana.