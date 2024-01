Il Fenomeno dei Fiocchi Rosa su TikTok: Scopri il Trend della 'Coquette Aesthetic

di Redazione Zazoom - martedì 9 gennaio 2024

Da qualche giorno, il nostro feed sui social network, in particolare su TikTok, è invaso da adorabili fiocchetti rosa. Si trovano ovunque, persino su oggetti inaspettati come bicchieri di gin con ghiaccio. Ma cosa rappresentano esattamente?

Il nuovo trend che sta conquistando il cuore delle ragazze è legato alla "coquette aesthetic", un'onda di stile che unisce elementi vintage, femminili e romantici, ispirati alle icone degli Anni Cinquanta e Sessanta.

Cosa simboleggiano i fiocchi rosa? Questi deliziosi accessori rappresentano la femminilità, la dolcezza e la sensualità, ma anche un tocco di ironia, originalità e autoironia. Le ragazze che abbracciano questo trend li applicano sui capelli, abiti, accessori e persino sugli oggetti di uso quotidiano, come tazze, penne, quaderni e telefoni. I fiocchi rosa diventano un modo creativo per esprimere personalità ed emozioni, oltre che per divertirsi e stupire.

La "coquette aesthetic", della quale i fiocchi rosa sono un elemento chiave, unisce elementi retrò e bon ton, con colori pastello, stampe floreali, gonne a ruota, cardigan, calze a rete e collane di perle. Celebra la bellezza e la gioia di vivere, incoraggiando a sperimentare, osare e giocare, mantenendo comunque un tocco di eleganza personale.

Il fenomeno ha guadagnato milioni di seguaci su TikTok, dove le influencer sfoggiano outfit coordinati, trucchi luminosi, acconciature elaborate e, ovviamente, fiocchi rosa. La piattaforma ospita anche sfide e giochi tra ragazze che mostrano i loro fiocchi rosa, creando un'atmosfera divertente e coinvolgente.

Tra gli accessori preferiti di chi segue questa tendenza ci sono orecchini a cerchio, collane di perle, borse a mano e occhiali da sole. I colori predominanti sono rosa, bianco, rosso e nero, creando combinazioni affascinanti e sofisticate. I tessuti scelti sono morbidi e confortevoli, come cotone, lino, seta e cashmere, con stampe floreali, a pois, a quadretti e a righe che richiamano il gusto retrò e bon ton. Insomma, i fiocchetti rosa sono diventati la vera star di questo entusiasmante trend.