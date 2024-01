Esploriamo il Gustoso Mondo della Carne di Fassona: Ricette e Consigli Culinari

di Redazione Zazoom - martedì 9 gennaio 2024

La carne di Fassona, una prelibatezza tipica della cucina piemontese, offre molteplici possibilità culinarie. Questa carne magra e succosa può essere apprezzata in diverse preparazioni, dalle bistecche allo spezzatino, dal bollito al brasato e alla tagliata. La sua bontà risiede nella giusta cottura, evitando che diventi eccessivamente secca e dura.

Per ottenere bistecche di Fassona al pepe e cognac per 4 persone, iniziate schiacciando il pepe in grani fino a ottenere una polvere fine. Spolverate le bistecche su entrambi i lati con il pepe premendolo delicatamente sulla carne. In una padella, riscaldate olio extravergine d'oliva e fate sciogliere il burro, quindi cuocete le bistecche per un periodo di 4-5 minuti per lato per mantenerle tenere ma non troppo succose. Per una cottura al sangue, bastano 2-3 minuti per lato per mantenere l'interno rosso. Prima di servire, scaldate il cognac in un pentolino a parte e spargetelo sulle bistecche.

Per la tartara di carne di Fassona piemontese, tagliate la carne a striscioline e successivamente a cubetti. Battetela leggermente per renderla più tenera senza perdere il suo sapore. Preparate un'emulsione con olio extravergine d'oliva, aglio tritato, succo di limone, sale e pepe. Marinate la carne in questa miscela per 15 minuti. Impiattate la tartara condendola con parmigiano grattugiato e un filo di olio extravergine d'oliva a crudo. Un'autentica delizia che esplora le sfumature di gusto della pregiata carne di Fassona.