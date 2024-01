Il Dolce Mondo della Caramel Cake: Ricetta e Idee Creative

di Redazione Zazoom - martedì 9 gennaio 2024

La Caramel Cake è diventata una delizia di tendenza, conquistando il cuore di chi ama i sapori dolci e intensi. Con la sua consistenza morbida, questa torta a strati promette di regalare sorrisi a tutti i commensali. La versione classica con tre strati è un must, ma la creatività permette di sperimentare altezze diverse o persino mini tortine. La chiave è una crema al burro morbida che fa sciogliere il caramello in bocca. Un'opzione alternativa è una tortina di frolla da riempire con crema al caramello, ma prima di esplorare le varianti, meglio iniziare con la versione tradizionale.

Per preparare la Caramel Cake, mescolate lo zucchero con il burro fino a ottenere una crema spumosa. Aggiungete gradualmente le uova e la farina con il lievito, terminando con il latte. Versate il composto in una teglia imburrata e cuocete a 160°C per 50 minuti.

Per la farcitura, unite 200 ml di acqua a 450 g di zucchero in un pentolino, facendo sciogliere. Aggiungete 350 ml di panna liquida e mezzo chilo di cioccolato bianco tritato grossolanamente.

Una volta raffreddata, tagliate la torta in strati e farcitela con la ganache. Potete anche optare per una crema mou per un sapore più intenso.

Per la decorazione, le opzioni sono infinite. Potete lasciare la torta nuda e far colare la ganache come una Drip Cake. Oppure, aggiungete un topping di popcorn conditi al caramello salato per un contrasto irresistibile per i più giovani.

Per un tocco elegante, fate sciogliere caramelle mou per creare un sottile strato circolare da arrotolare, ottenendo una bellissima rosellina da adagiare sull'esterno della torta. Per i veri golosi, potete scegliere cioccolatini ripieni di caramello da infilare nella parte superiore della torta.