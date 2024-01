Carote al Burro e Rosmarino: Un Contorno Sfizioso e Salutare da Provare

di Redazione Zazoom - martedì 9 gennaio 2024

Le carote al burro e rosmarino sono un contorno delizioso tipico della cucina povera, capace di sorprendere con la sua ricchezza di sapori. Perfette in abbinamento ad arrosti, stufati, carne grigliata e talvolta anche con piatti a base di pesce o portate vegan.

La scelta delle carote giuste è fondamentale per la riuscita di questa ricetta, anche se apparentemente semplice. Per chi ha poco tempo, le carotine baby precotte sono una soluzione pratica, anche se potrebbero avere un leggero retrogusto dovuto al liquido in cui sono immerse. Tuttavia, è possibile optare per varietà di carote diverse, come le grandi arancioni, bianche, gialle, rosse, viola e nere, ognuna con le sue caratteristiche uniche.

Per preparare questo contorno, le carotine baby non richiedono tagli, mentre quelle più grandi vanno lavate, pelate e ridotte a rondelle. Se le carotine sono già sbollentate, si può saltare il primo passo. Per le carote crude, vanno adagiate in una pentola con abbondante acqua non salata e lasciate cuocere per 10 minuti. Successivamente, vanno scolate, salate e trasferite in una padella con un cucchiaio di burro fuso, cuocendo a fuoco medio sotto coperchio per evitare che il liquido evapori.

Dopo 15 minuti di cottura, si toglie il coperchio e si aggiunge un rametto di rosmarino e un altro cucchiaio di burro. Per carote meno dolci, è possibile aggiungere un tocco di miele o sciroppo d'acero. Il rosmarino è l'elemento distintivo, donando al piatto un gusto deciso e un aroma penetrante.

Questa ricetta, che richiede 400 grammi di carote, può essere personalizzata ulteriormente con aglio, patate, piselli, funghi e guarnita con prezzemolo fresco.

Per chi ama la cottura in forno, è possibile seguire la stessa ricetta tagliando le carote a tocchetti e cuocendole in teglia con burro, aglio tritato, sale e rosmarino. Il forno va impostato tra i 180 ed i 200°C per almeno 30 minuti, e le carote vanno servite ben calde.