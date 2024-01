Belen Rodriguez: Una Confessione Intima a Chi, Tra Difficoltà e Nuovi Progetti

di Redazione Zazoom - martedì 9 gennaio 2024

Belen Rodriguez si è aperta con il settimanale Chi, condividendo il difficile momento che ha attraversato e la sua determinazione nel ritornare a intraprendere nuovi progetti. Nel corso della conversazione, ha toccato il tema della sua caduta emotiva, attribuendola alla mancanza di amore, comprensione, rispetto e lealtà, fondamentali per la solidità di un matrimonio. Ha sottolineato la importanza di affrontare le sfide in una relazione anziché scappare o tradire, sottolineando che il vero amore è rimanere al fianco della persona amata anche nei momenti di debolezza.

Parlando della sua vita, Belen ha rivelato di essersi trovata in situazioni difficili in passato, affrontando lutti e problemi personali senza sottrarsi ai suoi impegni professionali. Ha confessato di aver chiesto aiuto quando ne aveva bisogno e ha espresso la sua delusione per il fatto che mancare a un appuntamento una sola volta possa mettere in dubbio la sua affidabilità.

Nonostante le critiche e le difficoltà, Belen ha dichiarato di non temere la possibilità che qualcun altro prenda il suo posto, sottolineando la sua unicità. Ha espresso il desiderio di realizzare numerose nuove iniziative e progetti, precisando che il suo obiettivo non è semplicemente il successo, ma piuttosto diventare una persona di valore e trovare la felicità. Ha concluso affermando di non considerarsi perfetta, ma di conoscere se stessa oggi e di voler far prevalere la sua coscienza e la consapevolezza di non aver mai tradito se stessa, nonostante gli errori compiuti, e di non aver mai causato danno a nessuno.