Antonella Clerici: Mia figlia Maelle, coraggiosa protagonista contro il bullismo

di Redazione Zazoom - martedì 9 gennaio 2024

Nel corso di un'intervista sincera sul podcast "Mamma Dilettante 2" condotto da Diletta Leotta, Antonella Clerici ha condiviso apertamente le sfide affrontate con sua figlia Maelle, 14 anni, che ha dovuto affrontare episodi di bullismo durante le scuole medie.

La conduttrice, nota per la sua trasparenza sia in studio televisivo che nella vita privata, ha spiegato che la sua fama ha aggiunto un peso alla vita di Maelle. Antonella ha rivelato: "Quando ha iniziato le scuole medie, credo che mia figlia sia stata vittima di bullismo, proprio perché era mia figlia, qualcuno glielo faceva pesare additandola come 'figlia di'."

Nonostante il difficile contesto, Antonella Clerici ha ammirato la forza e l'intelligenza di Maelle nel gestire la situazione. La conduttrice ha sottolineato come la figlia abbia inizialmente incassato le critiche, ma alla fine della terza media è riuscita a ribaltare la situazione. Chi prima la denigrava si è poi schierato dalla sua parte, dimostrando la forza e la resilienza di Maelle.

Antonella ha evidenziato l'importanza di lasciare spazio ai propri figli, specialmente durante l'adolescenza, sottolineando come Maelle sia stata brava a gestire la situazione in modo intelligente. La conduttrice ha sempre cercato di rimanere in secondo piano, offrendo supporto e mantenendo un dialogo aperto con sua figlia.