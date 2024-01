Vera Gemma e Guè Pequeno, un Amore che Infiamma lo Spettacolo

di Redazione Zazoom - lunedì 8 gennaio 2024

Il 2024 ha preso il via con una sorpresa scintillante nel mondo dello spettacolo: Vera Gemma e Guè Pequeno sembrano essere uniti da un'inesplorata fiamma d'amore! L'affascinante attrice e il talentuoso rapper starebbero coltivando la loro relazione segreta da ben quattro mesi, mantenendo un riserbo impeccabile, ma i loro incontri sarebbero davvero "bollenti".

"Flirt in corso tra Vera Gemma e Guè Pequeno": è questo il vociare che si è diffuso come un razzo, appena poche ore dopo l'intervista di Verissimo in cui l'attrice dichiarava di essere single. Le voci che circolano sul web non solo smentiscono le sue affermazioni ma parlano addirittura di un trasloco, suggerendo un nuovo capitolo nella sua vita amorosa.

L'incontro tra l'attrice romana e il rapper milanese avrebbe avuto inizio sui social, per poi trasformarsi in un appassionato corteggiamento dal vivo. "Sono single, ma le audizioni per trovare l'uomo della mia vita sono aperte", aveva dichiarato Vera Gemma a Silvia Toffanin domenica scorsa. Tuttavia, sembrerebbe che l'uomo ideale sia già comparso nella sua vita, e si chiama Gue Pequeno.

"Il 2024 inizia con Vera Gemma e Guè Pequeno insieme": sono le indiscrezioni che stanno circolando su questa inattesa coppia. Dai primi messaggi sui social al corteggiamento che ha fatto scintille, fino agli incontri "ad alta temperatura" – il racconto di questa presunta love story del 2024 verrà svelato dal settimanale Oggi nei prossimi giorni. Nel frattempo, sembrerebbe che l'attrice abbia persino compiuto un trasloco per avvicinarsi al suo nuovo compagno.

"I due sono inseparabili", si legge, "hanno condiviso momenti di intimità emotiva, intellettuale e presumibilmente carnale. Il loro primo incontro, avvenuto via social, si è trasformato in un appuntamento passionale solo qualche giorno fa."

Per Vera Gemma, il 2024 inizia con il piede giusto e si preannuncia ricco di successi. Dopo la vittoria come migliore attrice nella sezione Orizzonti al Festival del cinema di Venezia 2022, è ora candidata a diventare opinionista nella prossima edizione de L'Isola dei famosi. Inoltre, si appresta a iniziare le riprese del nuovo film di Abel Ferrara, dove condividerà il set con la sua cara amica Asia Argento.