Agliana: Trovato Cadavere Carbonizzato, indagini in corso per omicidio

di Redazione Zazoom - lunedì 8 gennaio 2024

In una tragica scoperta avvenuta questa mattina, l'8 gennaio 2024, ad Agliana, provincia di Pistoia, è stato rinvenuto il corpo carbonizzato di un uomo di circa 40 anni in un campo vicino a delle abitazioni. La notizia è stata segnalata da residenti della zona, che hanno immediatamente lanciato l'allarme.

Le forze dell'ordine, tra cui i Carabinieri della scientifica e del nucleo investigativo, insieme a soccorritori e vigili del fuoco, sono intervenuti sul luogo per indagare sull'evento. Attualmente, le autorità stanno conducendo accertamenti per determinare se si tratti di un omicidio o di un gesto volontario. La comunità locale è sconvolta dalla tragedia, mentre le indagini proseguono per far luce su questo drammatico evento e comprendere le circostanze che hanno portato alla morte dell'uomo.