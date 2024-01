Addio ad Alessandra Paciarotti: Cordoglio per la perdita di una stimata imprenditrice

di Redazione Zazoom - domenica 7 gennaio 2024

Alessandra Paciarotti, 57 anni, stimata imprenditrice e titolare dell'impresa edile "Edilposatori" insieme al fratello Walter, è scomparsa a causa di un malore improvviso. Il tragico epilogo è avvenuto al Misericordia, dove era stata trasportata in condizioni già critiche dall'ambulanza del "118".

Alessandra ha dedicato la sua vita al mondo imprenditoriale, gestendo con competenza e professionalità l'impresa edile e la rivendita di materiali per l'edilizia a Marina di Grosseto. Il suo ruolo di responsabilità era il risultato di una determinazione che aveva dimostrato fin da giovane, quando la perdita prematura della madre l'aveva costretta a diventare il punto di riferimento per la sua famiglia.

La notizia della sua morte ha colpito profondamente l'intera comunità, ma nonostante il dolore, i familiari, attraverso un post emozionante sui social del fratello Walter, hanno voluto esprimere gratitudine verso i soccorritori e il personale ospedaliero che li ha sostenuti durante questo difficile momento.

"Vogliamo ringraziare - ha scritto il fratello - la dottoressa, l’infermiera che l’accompagnava, l’infermiera del triage e tutto lo staff del Pronto soccorso del Misericordia per come ci hanno sostenuto e aiutato nell’affrontare la nostra tragedia. Vorremmo che questo messaggio arrivasse a loro ringraziandoli per la loro umanità e dolcezza."

Il ricordo di Alessandra Paciarotti rimarrà vivo nella memoria di coloro che hanno avuto il privilegio di conoscerla, mentre la comunità piange la perdita di una figura così apprezzata e rispettata.