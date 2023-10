Jessica Foscarin morta a 31 anni per un melanoma : Sbagliarono gli esami!

di Redazione Zazoom - martedì 31 ottobre 2023

Jessica Foscarin, una donna di 31 anni, è deceduta il 13 luglio 2022 presso l'ospedale di Mirano, nella provincia di Venezia, a causa di un melanoma che, secondo i suoi familiari, non è stato trattato adeguatamente. La tragica storia inizia due anni prima, quando Jessica aveva scoperto un nodulo al seno nella stessa area in cui, dieci anni prima, le era stato rimosso un neo considerato sospetto ma successivamente dichiarato benigno da un esame istologico.

Nonostante questo precedente, gli esami successivi hanno rivelato la presenza di un tumore maligno con metastasi nella stessa zona del corpo. Il quotidiano Il Gazzettino ha riportato questa scoperta. Dopo la denuncia presentata dalla famiglia di Jessica, la procura di Venezia ha avviato un'inchiesta, e nel marzo successivo è prevista la prima udienza del processo civile. In questa sede, la famiglia chiede un risarcimento di un milione di euro, sostenendo l'ipotesi di una diagnosi negligente del melanoma, che, secondo loro, sarebbe stato erroneamente interpretato come un neo benigno nel referto istologico.

L'Ulss 3 ha dichiarato che l'accertamento tecnico preventivo del tribunale non ha evidenziato responsabilità evidenti da parte degli ospedali coinvolti riguardo alle analisi e alle cure fornite. Tuttavia, ha sottolineato la particolare complessità della diagnosi in relazione al caso clinico. La vicenda sarà quindi esaminata più approfonditamente durante il processo civile in programma per marzo.