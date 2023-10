Heidi Klum completamente nuda per Halloween

di Redazione Zazoom - lunedì 30 ottobre 2023

Heidi Klum, celebre modella cinquantenne, è rinomata per la sua tradizione di indossare spettacolari costumi di Halloween dal lontano 2000. In questa occasione, oltre alla consueta pratica di trasformazione, la modella ha condiviso immagini in cui appare completamente senza veli sui suoi profili social.

La fusione di sensualità e costumi di Halloween è una caratteristica distintiva di Heidi Klum, che, nonostante i suoi 50 anni, continua a incantare il pubblico con la sua bellezza senza tempo. Su Instagram, dove conta 11,6 milioni di seguaci, ha pubblicato uno scatto intrigante che la ritrae sdraiata su un divano con i suoi capelli biondi che cadono con eleganza.

Oltre a catturare l'attenzione con la sua immagine sensuale, la modella ha lasciato intendere che presto svelerà nuove sorprese per i suoi fan. Nella didascalia, ha scritto: "La calma prima della tempesta. 3 giorni a #heidihalloween2023. Il mio motto per questo Halloween è: VAI ALLA GRANDE O VAI A CASA."

La tradizione di Heidi Klum di stupire con i suoi travestimenti è iniziata nel 2000, e da allora ogni anno ha affascinato il pubblico con outfit stravaganti a tema Halloween. In un'intervista con People, la modella ha dichiarato: "Cerco sempre di trovare cose che le persone naturalmente non farebbero. La maggior parte delle persone sceglie costumi come infermieri o agenti di polizia, ma io cerco sempre qualcosa che non abbia mai visto prima."

L'anno precedente, Heidi si era vestita da verme gigante, suscitando grande curiosità tra i fan. Chissà quali sorprese riserverà loro quest'anno.