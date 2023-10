Hamas : È morta la 22enne tedesca-israeliana Shani Louk

di Redazione Zazoom - lunedì 30 ottobre 2023

Nelle scorse settimane, era emerso che Shani Louk, una giovane di 22 anni di nazionalità tedesca-israeliana e tra gli ostaggi rapiti da Hamas il 7 ottobre, fosse ancora viva, seppur gravemente ferita, in un ospedale di Gaza. La sua famiglia aveva rivolto diversi appelli al governo tedesco nella speranza di ritrovarla.

Purtroppo, la famiglia ha annunciato la triste notizia della morte di Shani Louk. La giovane partecipava al rave party vicino al kibbutz di Reim, attaccato da Hamas, e era stata riconosciuta in un video in cui i terroristi la trasportavano inerme e seminuda a bordo di un pick-up. La madre, Ricarda, ha dichiarato a Rtl: "Purtroppo abbiamo ricevuto la notizia che mia figlia non è più in vita."