Il video sexy di Alessia Marcuzzi : Decisamente bona, grande verità!

di Redazione Zazoom - domenica 29 ottobre 2023

La presentatrice romana Alessia Marcuzzi mantiene una connessione costante con i suoi seguaci attraverso i suoi canali social, condividendo dettagli della sua vita quotidiana, dai suoi impegni professionali alla sfera privata. Recentemente, uno dei suoi video ha suscitato notevole interesse grazie al suo invidiabile stato fisico nonostante i 50 anni.

In un raro momento di autocelebrazione, Alessia Marcuzzi ha postato un video sui suoi profili social, scatenando l'entusiasmo dei suoi fan. Con la sua solita autoironia, la presentatrice ha sfoggiato con sicurezza un fisico invidiabile indossando un completo intimo nero composto da top e slip.

Nel video, la conduttrice di Boomerissima si è seduta sul letto, filmando sé stessa di fronte allo specchio con il telefono in mano. "Mamma mia, come mi sento bona oggi. Facciamolo un po' vedere questo corpicino... Un po' da qua, un po' da là. Questo sorrisetto...", ha commentato. I suoi seguaci hanno risposto prontamente nella sezione commenti con numerosi apprezzamenti.

"Decisamente bona, grande verità!", ha scritto un utente. Alessia sta evidentemente godendo degli ultimi giorni di relax prima del ritorno in televisione con la seconda edizione del suo varietà misto a game show, Boomerissima. Il programma tornerà in onda su Rai Due a partire dal prossimo martedì 31 ottobre, dopo il successo della prima stagione che ha portato alla decisione di rinnovare la trasmissione.

Non è la prima volta che la conduttrice condivide momenti intriganti con il suo pubblico sui social, suscitando sempre maggior apprezzamento. In una foto di qualche mese fa, indossava calze nere velate, tacchi a spillo e un rossetto rosso fuoco sulle labbra, ottenendo numerosi complimenti per la sua bellezza.

Nonostante abbia superato i 50 anni, Alessia Marcuzzi conserva un fisico straordinario, senza timore di mostrarlo. La sua autoironia costante sembra essere uno degli elementi che conquista maggiormente il suo pubblico. Al momento, la conduttrice è concentrata sulla sua carriera e sulla preparazione della seconda edizione di Boomerissima. Dalla sua separazione dal marito Paolo Calabresi Marconi nel 2022, non sembra esserci un nuovo uomo nella sua vita.