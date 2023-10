Simona Izzo contro Selvaggia Lucarelli a Ballando con le Stelle

di Redazione Zazoom - domenica 29 ottobre 2023

Primi scontri emersi durante l'ultima puntata di "Ballando con le Stelle". Nella diretta di ieri sera, un acceso confronto ha coinvolto Simona Izzo e Selvaggia Lucarelli. Rivisitiamo gli avvenimenti. Tutto ha avuto inizio dopo l'esibizione di Ricky Tognazzi, il quale, al termine della sua performance, ha deciso di omaggiare sua moglie con un mazzo di rose in occasione del suo onomastico, festeggiato proprio in quella giornata.

A questo punto, Selvaggia Lucarelli è intervenuta, evidenziando la presenza eccessiva di Simona Izzo e dichiarando: "Non posso fare a meno di notare che dopo la tua esibizione, la prima cosa che fai è correre a fare gli auguri a Simona. Il concorrente è Ricky, ma la luce sembra cadere maggiormente sulla coppia al di fuori della pista. Voglio vedere Tove, non Simona, altrimenti rischiamo di oscurare la tua bravura nella danza. Questa sorta di petulanza da parte di Simona potrebbe danneggiarti, sia perché ti preferisco, sia perché riconosco la tua abilità. Simona potrebbe essere un po' più defilata, dato che non trasmette grande simpatia".

Simona Izzo ha prontamente risposto a Selvaggia Lucarelli, difendendo il suo comportamento: "Non credo di rubare la scena a Ricky, che ha una personalità ben definita. Siamo una coppia da 38 anni, e posso capire che questo possa disturbare Selvaggia, magari abituata a relazioni meno durature. Non è giusto che io diventi il bersaglio delle tue critiche. La scorsa volta ho trattenuto la mia reazione. Hai davvero agito in modo scorretto, chiedendo a Ricky se i calci che dava erano per me".

Questo confronto tra Simona Izzo e Selvaggia Lucarelli ha rapidamente infiammato il dibattito sui social network.