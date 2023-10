Morto Matthew Perry : Addio all'indimenticabile Chandler di Friends

di Redazione Zazoom - domenica 29 ottobre 2023

Addio a Matthew Perry, celebre per il ruolo di Chandler Bing nella rinomata serie "Friends". L'attore è stato trovato senza vita nella sua residenza nell'area di Los Angeles. Le circostanze della sua morte, ancora non ufficialmente confermate, sembrano indicare un incidente di annegamento, secondo quanto riportato dai media statunitensi. Perry è stato scoperto all'interno della sua vasca idromassaggio, e al momento non sono emerse prove di utilizzo di sostanze stupefacenti nell'abitazione. La tragedia è stata segnalata nel pomeriggio di sabato, quando il personale di soccorso è intervenuto in risposta a una chiamata riguardante un individuo con arresto cardiaco. Successivamente, intorno alle 16:10, il Dipartimento di Polizia di Los Angeles è stato coinvolto per condurre un'indagine sulla morte dell'attore di cinquant'anni.

Chi era Matthew Perry Perry, originario di Williamstown, Massachusetts, nato nell'agosto del 1969, ha trascorso parte della sua giovinezza in Canada. Sua madre era una giornalista e portavoce del primo ministro Pierre Trudeau, padre dell'attuale primo ministro Justin Trudeau. Giunto a Los Angeles durante l'adolescenza, Perry ha ottenuto piccoli ruoli nel 1987 e nel 1988, prima di raggiungere la celebrità nel 1994 con la sua interpretazione in "Friends". Durante i dieci anni di permanenza nella serie, interpretando il personaggio di Chandler, Perry ha affrontato sfide personali significative. Il successo professionale è stato oscurato dalla sua lotta contro la dipendenza da oppioidi e alcol. Nel 1997, a seguito di un incidente, gli fu prescritto il Vicodin, sviluppando una dipendenza che lo portò a consumare fino a 55 compresse al giorno. Ha affrontato più volte percorsi di disintossicazione e riabilitazione per superare la sua dipendenza e abbandonare l'alcol. Nel suo libro autobiografico "Friends, Lovers, and the Big Terrible Thing", Perry ha condiviso la sua battaglia contro le droghe, accresciuta dai gravi problemi di salute. Nel 2018, l'attore ha rischiato la vita a causa di una perforazione gastrointestinale, subendo un intervento chirurgico e trascorrendo mesi in ospedale.