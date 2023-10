McDonald's Sant'Anastasia: Sparatoria provoca due feriti, grave 24enne

di Redazione Zazoom - domenica 29 ottobre 2023

Sparatoria presso il ristorante McDonald's di Sant'Anastasia, nell'area periferica di Napoli. Un conflitto tra giovani intorno alle prime ore del mattino si è trasformato in un violento episodio. Due individui sono rimasti feriti: un giovane di 24 anni è stato colpito da proiettili di arma da fuoco ed è attualmente ricoverato in condizioni gravi presso l'Ospedale del Mare di Napoli, mentre un 22enne è stato aggredito con una mazza ed è ora in cura presso il pronto soccorso della clinica Villa dei Fiori di Acerra, senza pericolo di vita.

La notte di violenza di fronte al McDonald's di via Palmentola a Sant'Anastasia ha portato a due feriti, uno dei quali è in condizioni critiche. Gruppi distinti di giovani si sono scontrati utilizzando mazze, e in seguito a una violenta rissa, armi da fuoco sono entrate in gioco. È stato confermato l'utilizzo di almeno una pistola, poiché uno dei contendenti ha aperto il fuoco contro i suoi avversari, colpendo il giovane di 24 anni al femore. L'ambulanza ha trasportato immediatamente il residente di Sant'Anastasia al pronto soccorso dell'Ospedale del Mare, dove è in corso un intervento chirurgico cruciale per la sua sopravvivenza.

Il secondo ferito, un 22enne, è attualmente ricoverato presso la clinica Villa dei Fiori di Acerra a causa di una bastonata inflittagli da un altro avversario. Le autorità stanno conducendo indagini approfondite nella zona, dove sono ancora visibili le tracce di sangue, segno indelebile dell'episodio a fuoco. I carabinieri della compagnia di Castello di Cisterna stanno attualmente effettuando rilievi nell'area interessata.