Crolla ponte di vetro in Indonesia : il video della tragedia

di Redazione Zazoom - domenica 29 ottobre 2023

Il drammatico dell'incidente avvenuto in una delle principali attrazioni turistiche del parco naturale di Banyumas, situato nell'isola di Giava in Indonesia, ha purtroppo provocato una vittima e tre feriti. L'evento si è verificato intorno alle 10 del mattino del mercoledì 25 ottobre, mentre un gruppo di turisti provenienti da Cilacap stava attraversando il Jeong, un suggestivo ponte di vetro sorretto da imponenti braccia dorate, sospeso sopra la meravigliosa foresta di pini di Limpakuwus.

Durante il passaggio dei visitatori, il vetro del ponte ha ceduto, causando la caduta nel vuoto di due persone. Altri due fortunati turisti sono riusciti a restare appesi alla struttura, venendo poi sollevati sul ponte grazie all'intervento coraggioso di alcuni presenti. Il turista che è precipitato da un'altezza di circa dieci metri ha perso la vita a causa delle gravi lesioni riportate, mentre il secondo è miracolosamente scampato con ferite lievi.

La polizia ha immediatamente sequestrato il ponte per avviare le indagini e raccogliere prove al fine di determinare le cause dell'incidente e individuare eventuali responsabilità. La stampa locale ha riportato che l'attrazione turistica era già stata oggetto di attenzione mediatica in passato a causa delle preoccupazioni espresse da diverse fonti riguardo alle misure di sicurezza insufficienti.

Ekop Purnomo, presidente della cooperativa Limpakuwus Pine Forest, aveva precedentemente contattato il manager del The Jeong con urgenza nel mese di aprile, subito dopo l'inaugurazione del ponte, chiedendo una valutazione del livello di sicurezza. Una richiesta giustificata, considerando le numerose lamentele ricevute dalla cooperativa da parte dei visitatori che avevano segnalato problemi sulla struttura, mettendo in dubbio la sicurezza di coloro che avevano attraversato il ponte con lastre di vetro. Ekop Purnomo ha rivelato che addirittura il 5% dei visitatori aveva presentato reclami online dopo un'esperienza poco piacevole.

Il presidente della cooperativa ha precisato che durante una riunione indetta per rivedere gli standard di sicurezza, il manager del The Jeong non si era neppure presentato, inviando al suo posto un sottoposto. Le indagini sono in corso, e Purnomo ha acconsentito alla chiusura dell'accesso al parco per collaborare pienamente con le autorità.