L'imprenditore Ernesto Castiglioni regala ai dipendenti una vacanza ai Caraibi

di Redazione Zazoom - giovedì 26 ottobre 2023

Ernesto Castiglioni, fondatore della Tendaggi Paradiso, ha deciso di premiare i suoi 27 dipendenti con una vacanza di una settimana a Santo Domingo. Questa iniziativa ha attirato l'attenzione dei media, portando ad un aumento significativo di curriculum da persone interessate a lavorare nella sua azienda.

La Tendaggi Paradiso è stata fondata nel 1979 da Castiglioni e sua moglie Patrizia Paganini nel garage di casa a Cassina Rizzardi, nel Comasco. Inizialmente, l'azienda si concentrava sui tessuti, con il primo macchinario situato nel garage. Nel corso degli anni, l'azienda ha conosciuto una crescita costante, spostando gli uffici a Cassina Rizzardi e la parte di tessitura a Guanzate.

La tradizione dei viaggi aziendali è iniziata negli anni '90, con destinazioni che includono l'Olanda, l'Egitto, il deserto libico, la Thailandia e ora i Caraibi. Castiglioni considera questi viaggi come un investimento positivo, sottolineando che se i dipendenti sono felici e si trovano bene in azienda, questo è un vantaggio per tutti. L'unica regola durante questi viaggi è che è vietato parlare di lavoro.

Con 27 dipendenti e un fatturato annuo di 10 milioni di euro, l'azienda ha una buona reputazione e attira persone motivate a farne parte. Castiglioni sostiene che per trovare le persone giuste è necessario fare offerte giuste, e la dimostrazione di attenzione e apprezzamento attraverso iniziative come le vacanze aziendali contribuisce a mantenere un ambiente di lavoro positivo.