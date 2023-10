Giorgia Meloni e la relazione con Andrea Giambruno: Finisce qui!

di Redazione Zazoom - venerdì 20 ottobre 2023

La presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, ha condiviso un messaggio significativo attraverso i suoi canali social: "Le strade della mia vita e quella di Andrea Giambruno si sono separate da un po', ed è giunto il momento di accettare questa realtà". Nel post scriptum, ha dedicato un pensiero a coloro che hanno cercato di minarla colpendola nella sfera privata. Meloni ha annunciato la fine della sua lunga relazione con l'ex compagno Andrea Giambruno, recentemente coinvolto in polemiche a causa di fuorionda divulgati dal programma televisivo 'Striscia la Notizia'. Il comunicato sulla separazione dalla conduttrice di 'Diario del giorno' è stato condiviso attraverso i suoi profili social.

Il messaggio di Meloni ha affermato: "La storia che ho con Andrea Giambruno, che ha attraversato quasi un decennio, si conclude qui. Esprimo gratitudine per gli anni meravigliosi trascorsi insieme, per le sfide che abbiamo superato e per avermi donato la cosa più preziosa della mia vita, nostra figlia Ginevra. Le nostre strade si sono separate da un po' di tempo, ed è giunto il momento di riconoscerlo", ha scritto la leader del Consiglio.

Giorgia Meloni e la relazione con Andrea Giambruno

La premier ha continuato a dichiarare il suo impegno nel difendere ciò che sono stati insieme a Giambruno, la loro amicizia e, soprattutto, la loro figlia di sette anni, che ama sia la madre che il padre. Ha concluso affermando di non avere ulteriori commenti su questo argomento.

Nel post scriptum, Meloni ha voluto dedicare un pensiero particolare a coloro che speravano di indebolirla con attacchi nella sfera privata: "P.S. A tutti coloro che hanno sperato di indebolirmi colpendomi in casa, sappiate che, per quanto la goccia possa sperare di intaccare la pietra, la pietra rimane pietra e la goccia è solamente acqua".

Quanto a Giambruno, il conduttore di 43 anni e compagno della Meloni per quasi un decennio è stato al centro di accese discussioni a seguito dei fuorionda mostrati da 'Striscia la Notizia'. Questi filmati, rivelati da Rete4, lo ritraggono pronunciare frasi discutibili e adottare un comportamento inappropriato sul set.