Fuorionda Giambruno: chi è la giornalista Viviana Guglielmi?

di Redazione Zazoom - venerdì 20 ottobre 2023

Andrea Giambruno si muove con familiarità nello studio di Mediaset, dove conduce il suo programma, mostrando la disinvoltura di chi si sente a proprio agio. Si sistema il cavallo dei pantaloni, sfodera qualche parolaccia e scambia chiacchiere con il dietro le quinte. Quello che Giambruno non sa in quel momento è che una telecamera lo sta riprendendo, anche se è fuori onda. Il filmato finisce nelle mani di Striscia la Notizia, che lo trasmette con il suo solito tono irriverente.

Nel servizio, il momento che scatena più discussioni sui social è quando Giambruno rivolge una serie di complimenti a un'altra giornalista in studio, Viviana Guglielmi. La Guglielmi sembra non gradire particolarmente l'attenzione del conduttore: non corrisponde gli sguardi, preferisce restare concentrata sul computer con cui sta lavorando. Oltre agli elogi accesi, Guglielmi viene toccata sulla spalla e sui capelli. "L'unico giudizio che conta per me è quello di Viviana", afferma Giambruno. Poi continua con i complimenti sul suo vestito "blu estoril". Infine, si permette una confidenza: "Sei una donna intelligentissima, ma perché non ti ho conosciuta prima?".

Chi è Viviana Guglielmi

Viviana Guglielmi è una giornalista con una lunga esperienza. Nata a Sanremo, in Liguria, nel 1997, si è trasferita successivamente nella provincia di Bergamo. Dopo la laurea in Scienze della Comunicazione, ha iniziato la sua carriera nel giornalismo televisivo. Risulta iscritta all'albo dal 2009, e già dal 2008 compare su Antenna 3 con il programma Azzurro Italia. La sua passione per lo sport praticato è stata sostituita con il racconto sportivo nel corso degli anni. Ha lavorato per Telelombardia nel 2010, conducendo Happy Hour.

Prima di entrare nel mondo di Mediaset attraverso Tgcom24, Guglielmi ha lavorato anche nel noto programma sportivo di Telelombardia, Qui Studio a Voi Stadio. Ha collaborato con Inter Channel, Sisal Tv e Gazzetta Tv. Per la stampa, ha scritto diversi articoli per i quotidiani Il Giorno e Il Giornale, oltre che per la rivista Style. Su Rete 4, ha condotto L'almanacco e l'edizione mattutina del Tg. Con Nicola Porro, ha realizzato uno speciale sulle elezioni. Infine, in questa stagione, ha cominciato a condividere lo studio con Giambruno per la trasmissione Diario del Giorno.

