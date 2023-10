Previsioni Meteo, Maltempo : In arrivo piogge intense e vento

di Redazione Zazoom - giovedì 19 ottobre 2023

Un intenso vortice ciclonico proveniente dal Nord Europa sta avanzando verso il nostro Paese, prevedendo un prolungato periodo di condizioni meteorologiche avverse per l'Italia. Andrea Garbinato, caporedattore del sito www.iLMeteo.it, segnala che i primi effetti saranno avvertiti principalmente nel Nord e in alcune zone del versante tirrenico del Centro, specialmente sulla Toscana, già dalla giornata odierna. Su queste regioni sono attese precipitazioni sparse, con la possibilità di temporali, soprattutto nelle vicinanze dei rilievi alpini, prealpini e lungo le coste toscane. È stata dichiarata l'allerta per il rischio di nubifragi nella Liguria di Levante e nell'Alta Toscana.

Nel resto del Centro e soprattutto nel Sud, l'incremento dei venti di Scirocco comporterà un aumento delle temperature, con punte massime che potrebbero avvicinarsi ai 34/35°C. Il vortice ciclonico raggiungerà completamente il nostro Paese domani, con maggiore impatto sul Nordovest, gran parte delle zone alpine e le regioni tirreniche centro-meridionali. In queste aree, localmente potrebbero verificarsi precipitazioni equivalenti a quelle attese per oltre due mesi. I venti da Libeccio sul versante tirrenico e da Scirocco al Sud e sul lato adriatico si intensificheranno, aumentando il rischio di mareggiate e fenomeni di alta marea nella laguna veneta.

Le condizioni meteorologiche avverse persisteranno anche durante l'intera giornata di sabato 21, con piogge intense e temporali diffusi. Solo a partire dalla domenica 22, si prevede un miglioramento delle condizioni meteorologiche, anche se il tempo rimarrà instabile all'inizio della nuova settimana.

La previsione dettagliata:

- Giovedì 19: Al Nord, condizioni meteorologiche avverse su tutte le regioni. Al Centro, instabilità in Toscana con temporali frequenti, particolarmente intensi sul Massese. Al Sud, prevalenza di bel tempo con clima estivo.

- Venerdì 20: Al Nord, piogge, temporali e nubifragi. Al Centro, forte maltempo sulle zone tirreniche e in Sardegna. Al Sud, prevalenza di tempo soleggiato.

- Sabato 21: Al Nord, rovesci o temporali sulle Alpi, le Prealpi e le alte pianure. Al Centro, piogge e temporali sparsi. Al Sud, condizioni instabili in quasi tutte le regioni.