Il Falso Avvocato : Senza laurea vince 26 cause legali, arrestato

di Redazione Zazoom - mercoledì 18 ottobre 2023

Un individuo, Brian Mwenda, è stato arrestato dopo aver simulato di essere un avvocato e aver ottenuto la vittoria in 26 casi legali senza alcuna competenza legale. La sua truffa consisteva nell'usurpare l'identità di un vero avvocato, sostituendo i dati di quest'ultimo con i propri presso la Law Society of Kenya, equivalente dell'Ordine degli avvocati nel Paese. Questa sostituzione includeva anche la sua fotografia.

La frode è stata scoperta quando il vero avvocato ha segnalato all'Ordine di non riuscire ad accedere al proprio profilo. Solo a questo punto è emerso che Mwenda aveva manipolato i dati per vincere le cause legali. In seguito al rilevamento della truffa, è stato arrestato.

Nonostante le evidenze, Mwenda ha cercato di minimizzare l'accaduto, definendolo un "malinteso" e assicurando di poter dimostrare la propria innocenza. L'organizzazione dei sindacati del Kenya ha sorprendentemente descritto l'impostore come una "giovane mente brillante" capace di ottenere successo "senza qualifiche tradizionali".