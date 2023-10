Dove vedremo Barbara d'Urso in tv?

di Redazione Zazoom - mercoledì 18 ottobre 2023

Barbara d'Urso e la sua adorabile nipotina sono protagoniste della nuova copertina del settimanale Chi con il titolo "Nonna col cuore. Il futuro? Ha qualcosa in serbo". Dopo il periodo trascorso a Londra e la settimana a Parigi, Carmelita è tornata a Milano, dove è stata immortalata insieme alla sua 'creaturella' dai paparazzi, le cui foto sono state pubblicate sul magazine di Alfonso Signorini.

Nell'articolo dedicato alla popolare conduttrice, la giornalista Azzurra Della Penna fa alcune supposizioni e riporta voci sulle possibili mosse di d'Urso una volta concluso il suo contratto con Mediaset. Infatti, a partire da gennaio 2024, Barbara sarà libera di scegliere la sua strada. Secondo quanto riferisce Chi, c'è la possibilità che Barbara d'Urso approdi a Discovery, soprattutto perché la responsabile della programmazione del gruppo ha sempre manifestato stima nei confronti della conduttrice. Inoltre, si accenna a una potenziale partecipazione a Domenica In, un'ipotesi che non è da escludere, considerando che Mara Venier ha dichiarato di essere più che felice di ospitare l'amica nel suo programma.

Barbara d'Urso a Discovery?

Il futuro televisivo di Barbara d'Urso sembra quindi aperto a diverse possibilità. "Intanto si guarda al futuro. Quello prossimo è di vera e totale distensione, con i figli, le nuore, gli amici, i nipoti, qualche happening, magari proprio Barbara organizzerà qualche evento. Poi a dicembre sarà più o meno contrattualmente libera da Mediaset. E non vuoi far partire le scommesse?", si legge nell'articolo. Le speculazioni includono la possibilità che d'Urso collabori con Discovery, magari per replicare il successo di Fabio Fazio con Che tempo che fa. Ci sono anche suggerimenti riguardo a una potenziale partecipazione a Ballando con le stelle di Milly Carlucci o addirittura come ospite in Domenica In di Mara Venier. Nel frattempo, Barbara d'Urso mostra il suo sorriso e guarda al futuro, come sempre, con il suo stile caratteristico.