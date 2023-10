Scommesse Belgio-Svezia : partita interrotta 1-1

di Redazione Zazoom - martedì 17 ottobre 2023

L'incontro tra Belgio e Svezia, valido per le qualificazioni agli Europei 2024, è stato interrotto per motivi di sicurezza. Durante l'intervallo, con il punteggio fermo sul 1-1, è stata annunciata la sospensione del match a causa di un attentato verificatosi nel cuore di Bruxelles. Purtroppo, due tifosi svedesi che erano presenti per assistere alla partita sono stati vittime dell'attacco.

La notizia ha raggiunto la squadra durante l'intervallo, e i giocatori hanno deciso all'unanimità di non riprendere la partita, considerando la situazione troppo pericolosa. A causa della presenza dell'attentatore ancora in libertà, per motivi di sicurezza è stato comunicato a tutti i tifosi di rimanere all'interno dello stadio.

Per quanto riguarda le scommesse, per coloro che avevano puntato su questa partita singolarmente o in multipla, la partita è attualmente considerata nulla, ossia 'VOID', a meno che la puntata non sia stata effettuata su opzioni come OVER 1.5, che già sono state stabilite. Nel caso in cui la partita venisse giocata domani, le scommesse tornerebbero alla normalità. Tuttavia, se, come sembra probabile, la partita dovesse essere rinviata a una data futura ancora da stabilire, le scommesse considerate nulle diventerebbero definitive.