Concetta Marruocco uccisa a Cerreto d'Esi : Il braccialetto elettronico è suonato troppo tardi

di Redazione Zazoom - lunedì 16 ottobre 2023

È suonato troppo tardi l'allarme collegato al braccialetto elettronico di Franco Panariello, 55 anni, denunciato per maltrattamenti dalla sua ex-moglie, Concetta Marruocco. Nonostante il divieto di avvicinamento imposto dal Tribunale, l'uomo è riuscito a entrare nella casa della famiglia e, di fronte agli occhi impotenti della loro figlia minorenne, l'ha accoltellata. Panariello aveva indosso un braccialetto elettronico, con due telecomandini collegati dati a Concetta e alla figlia per essere avvisate se si fosse avvicinato troppo.

Il tragico evento è avvenuto il 13 ottobre, quando Panariello avrebbe deviato dalla sua destinazione al pronto soccorso per entrare nell'abitazione condivisa con la famiglia, armato di un coltello. Nonostante il braccialetto elettronico, l'allarme sembra essere scattato troppo tardi, quando l'uomo era già all'interno della casa.

La figlia, avvertita dalle urla della madre, ha assistito impotente all'aggressione e ha chiamato il 112, spingendo Panariello fuori dalla casa. Purtroppo, al momento dei soccorsi, non c'era più nulla da fare per Concetta. Panariello è stato arrestato e ora affronta gravi accuse, tra cui omicidio volontario aggravato, violazione del divieto di avvicinamento e premeditazione.

Il caso è stato descritto come un "femminicidio annunciato", poiché Concetta aveva precedentemente segnalato maltrattamenti e per un periodo era stata ospitata in una casa famiglia insieme alla figlia. La decisione di fornire loro i telecomandini, con l'idea che potessero salvarsi se necessario, non ha impedito il tragico epilogo. Concetta, insieme ai suoi figli, aveva cercato di costruirsi una nuova vita, testimoniando contro Panariello nel processo per lesioni aggravate. Se non fosse stata uccisa, aveva intenzione di sostenere altre donne vittime di violenza domestica. L'udienza di convalida del fermo di Panariello è prevista per oggi, mentre l'esame autoptico sulla salma di Concetta potrebbe portare a ulteriori accuse.