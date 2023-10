Ucciso in un edificio occupato a Roma

di Redazione Zazoom - domenica 15 ottobre 2023

Zazoom News © 2023 - Police Privacy

è stato brutalmente aggredito e privato della vita all'interno di un edificio occupato nella periferia romana di, situato nel complesso noto come 'Città del Rugby'. L'individuo accusato di questo tragico evento è un connazionale di 51 anni, attualmente denunciato dalla polizia con l'accusa di "omicidio" e lasciato in libertà. La vittima, soccorsa in seguito all'aggressione, ha purtroppo perso la vita in ospedale, dove era giunta in condizioni critiche, codificata con il codice rosso a causa delle lesioni gravi subite. Il suo corpo insanguinato era stato rinvenuto sul pavimento. Attualmente sono in corso indagini per comprendere le ragioni alla base di questa violenta aggressione.