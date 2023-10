I ritocchini di Andrea Damante? Non è più lo stesso!

di Redazione Zazoom - sabato 14 ottobre 2023

Andrea Damante ha debuttato nel mondo dello spettacolo nel 2014 partecipando a "Temptation Island", ma è stato grazie alla sua partecipazione a "Uomini e Donne" come tronista che ha conquistato la fama. Durante il programma, ha scelto Giulia De Lellis, diventando una delle coppie più seguite sui social. Nel 2018, quando la coppia si separò, la notizia suscitò grande scalpore.

Una trasformazione significativa

Da quel momento, Damante ha vissuto una trasformazione significativa. Oltre a essere conosciuto come influencer, si è affermato anche come DJ, esibendosi in vari festival e locali. La sua popolarità è cresciuta notevolmente, attirando molta attenzione. Recentemente, è stato scelto come uno dei modelli per presentare la nuova collezione di intimo di Intimissimi.

Le foto di Damante con il viso apparentemente gonfio

Tuttavia, in questi giorni, alcune foto di Damante con il viso apparentemente gonfio e lineamenti diversi rispetto a qualche settimana fa stanno circolando su X, ex Twitter. Ci sono supposizioni riguardo a un possibile eccesso di botox o a problemi di salute non dichiarati: "Forse il botox gli è sfuggito di mano" o "Potrebbe aver avuto problemi di salute che non ha divulgato...". Un utente ha notato che durante la fashion week "non sembrava così", allegando una foto scattata in quel contesto. Attualmente, non ci sono risposte definitive a queste domande, e si attende di vedere se Damante chiarirà la situazione.