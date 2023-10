Damiano David dei Maneskin bacia una star american in discoteca

di Redazione Zazoom - sabato 14 ottobre 2023

Damiano David sembra essere fedele alla sua natura ribelle durante il tour dei Maneskin in America, dove ogni concerto è un successo e i biglietti sono quasi sempre esauriti. Il gruppo porta ovunque il suo spirito rock and roll, unito a un pizzico di sregolatezza, divertimento e un'enorme dose di musica. Tuttavia, sembra che i vecchi vizi siano ancora ben presenti.

Damiano David sorpreso in atteggiamenti intimi

Dopo uno spettacolo a Los Angeles, la band ha deciso di celebrare i loro successi in discoteca. Qui, Damiano David è stato sorpreso in atteggiamenti molto intimi con una star americana seguita da quasi 50 milioni di follower. Alcune storie su Instagram di persone presenti suggeriscono che potrebbero esserci stati anche baci, ma lasciamo a voi le conclusioni.

Vediamo di scoprire chi è la misteriosa ragazza che ha catturato il cuore del rocker. Damiano David è stato pizzicato in atteggiamenti molto intimi, tra baci e abbracci, con una star americana in una rinomata discoteca di Los Angeles. Questo ricorda il bacio in discoteca che ha segnato la fine ufficiale della sua relazione con Giorgia Soleri, nonostante i due fossero una coppia aperta e avessero già annunciato la separazione qualche mese prima. Tuttavia, anche la storia con Martina, la ragazza del primo bacio, sembra essere terminata rapidamente.

La nuova fiamma di Damiano David sembra essere Dove Cameron

La nuova fiamma di Damiano David sembra essere Dove Cameron, un'attrice, cantante e modella americana di 27 anni, famosa per i suoi ruoli su Disney Channel. I due sono stati catturati in vari video e storie su Instagram mentre ballano e si abbracciano molto da vicino. Resta da vedere come evolverà questa nuova vicenda nella vita del carismatico frontman degli Maneskin.