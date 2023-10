Nikita Pelizon ha ammesso : Ho fatto degli errori

di Redazione Zazoom - giovedì 12 ottobre 2023

Nikita Pelizon ha riconosciuto di aver commesso degli errori dopo la controversa introduzione dei suoi corsi motivazionali, i cui costi hanno scatenato un'ondata di critiche.

In un intervento su Radio Cusano Campus riguardo alla polemica suscitata dai suoi corsi motivazionali, l'ex vincitrice del GF Vip ha ammesso responsabilità personali, dichiarando: "Ho compiuto degli errori, ma sto ricevendo un eccesso di critiche". Ha successivamente aggiunto: "Ho deciso di mantenere i prezzi iniziali a 97 o 124 euro per far comprendere quanto sia importante per me non lucrare eccessivamente".

La Pelizon è stata oggetto di intense polemiche

La Pelizon è stata oggetto di intense polemiche a causa dei suoi corsi motivazionali, accusata da molti di cercare di trarre profitto dai problemi altrui senza possedere le adeguate qualifiche. Durante l'intervista su Radio Cusano Campus, l'ex vincitrice del GF Vip ha affrontato nuovamente la questione, affermando: "Ho ricevuto numerose critiche da personaggi noti e non. Ho sempre condiviso la mia storia personale, compresi i momenti di difficoltà estrema. Dopo questa esplosione mediatica, non sarei stata in grado di affrontare una situazione del genere senza il mio percorso interiore. Le parole hanno un peso. Oggi sono più consapevole che mai. Il mio corso si concentra sulla ricerca della felicità e della positività".

Nikita ha anche chiarito di aver mantenuto invariati i prezzi di lancio dei suoi corsi, suscitando interrogativi su eventuali sviluppi futuri riguardo a questa vicenda.