Open de España Golf : Jon Rahm vuole superare la leggenda Seve Ballesteros

di Redazione Zazoom - mercoledì 11 ottobre 2023

Il DP World Tour illumina Madrid: Jon Rahm alla caccia della leggenda all'Acciona Open de España. Nel prossimo weekend, dal 12 al 15 ottobre, gli occhi del DP World Tour si concentreranno su Madrid, e in particolare sul rinomato Club de Campo Villa, teatro della 31a edizione dell'Acciona Open de España, primo di due tornei consecutivi ospitati nella penisola iberica.

La figura centrale di questo evento è senza dubbio Jon Rahm, eroe locale e vincitore per tre volte nelle ultime quattro edizioni, oltre a essere stato il trascinatore chiave del team europeo nella recente vittoria alla Ryder Cup a Roma. Il nativo del Paese Basco si prepara a sfidare la storia, cercando il quarto successo nel torneo, un traguardo che lo porterebbe a superare l'illustre Seve Ballesteros, con cui attualmente è in testa con tre vittorie.

Tra gli altri protagonisti annunciati ci sarà anche Justin Rose, un altro "eroe" del Marco Simone, insieme a numerosi talenti spagnoli, tra cui Rafa Cabrera Bello, unico a infrangere il dominio di Rahm con una vittoria nel 2021. L'Italia sarà rappresentata da due eccellenze: Guido Migliozzi ed Edoardo Molinari.

Il Club de Campo Villa di Madrid, con i suoi 7112 yards e il par 71, ospiterà per la quattordicesima volta l'Open, confermandosi come uno dei percorsi più prestigiosi di Spagna. Il campo, diviso in due, vanta il tratto distintivo del leggendario Seve Ballesteros, una figura cardine nel panorama del golf spagnolo.