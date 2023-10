Tragico Incidente a Bellizzi : morta 22enne in scooter

di Redazione Zazoom - martedì 10 ottobre 2023

Tragedia a Bellizzi: Giovane di 22 Anni Perde la Vita in un Incidente Mortale con lo Scooter. Una drammatica vicenda ha scosso Bellizzi, dove una giovane di 22 anni ha perso la vita in seguito a un incidente con il suo scooter. La tragedia si è consumata in via delle industrie, poco prima delle 11 del mattino.

Le Circostanze dell'Incidente a Bellizzi

Le dinamiche precise dell'incidente che ha portato alla morte della giovane restano al momento oscure. Si presume che nello scontro siano coinvolti altri tre veicoli. I soccorritori del 118 sono intervenuti immediatamente sulla scena, ma purtroppo hanno potuto solo constatare il decesso della ragazza. I carabinieri stanno conducendo le indagini per comprendere l'evolversi degli eventi, e secondo indiscrezioni, un altro giovane coinvolto nell'incidente sarebbe in condizioni gravi.