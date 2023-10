Novità di Luciano Spalletti : Convocati Qualificazione agli Europei 2024

di Redazione Zazoom - martedì 10 ottobre 2023

La Squadra Azzurra al via delle sfide cruciali per la Qualificazione agli Europei 2024. L'Italia, guidata dal CT Luciano Spalletti, si appresta a affrontare due sfide cruciali nelle Qualificazioni agli Europei 2024. Il primo scontro è in programma contro Malta il 14 ottobre presso lo stadio San Nicola di Bari, seguito da una trasferta impegnativa contro l'Inghilterra il 17 ottobre allo stadio di Wembley.

Con sei punti in palio, la competizione nel girone rimane intensa. Attualmente, l'Inghilterra guida con 13 punti, seguita da Italia, Ucraina e Macedonia del Nord, tutte a quota 7, anche se la squadra di Spalletti ha giocato una partita in meno. Fanalino di coda è Malta con zero punti.

Le convocazioni per la Nazionale portano alcune interessanti novità. Il debutto tanto atteso è per Destiny Udogie, esterno sinistro del Tottenham. Federico Gatti ritorna dopo aver segnato nel derby della Mole tra Juventus e Torino. Un gradito ritorno è anche quello di Giacomo "Jack" Bonaventura, che ha iniziato la stagione in grande stile con la Fiorentina. In attacco, la mancanza di Ciro Immobile apre le porte a Moise Kean della Juventus, mentre Gianluca Scamacca torna nel gruppo dopo un infortunio iniziale.

La lista dei convocati vede anche il ritorno di giocatori chiave come Gianluigi Donnarumma, Nicolò Barella e Federico Chiesa, anche se quest'ultimo è a rischio per il doppio confronto a causa di un problema fisico riscontrato nel derby torinese.

Convocati Italia:

- Portieri: Gianluigi Donnarumma (PSG), Alex Meret (Napoli), Ivan Provedel (Lazio), Guglielmo Vicario (Tottenham)

- Difensori: Francesco Acerbi (Inter), Alessandro Bastoni (Inter), Cristiano Biraghi (Fiorentina), Matteo Darmian (Inter), Giovanni Di Lorenzo (Napoli), Federico Dimarco (Inter), Federico Gatti (Juventus), Gianluca Mancini (Roma), Giorgio Scalvini (Atalanta), Destiny Udogie (Tottenham)

- Centrocampisti: Nicolò Barella (Inter), Giacomo Bonaventura (Fiorentina), Bryan Cristante (Roma), Davide Frattesi (Inter), Manuel Locatelli (Juventus), Sandro Tonali (Newcastle)

- Attaccanti: Domenico Berardi (Sassuolo), Federico Chiesa (Juventus), Moise Kean (Juventus), Giacomo Raspadori (Napoli), Gianluca Scamacca (Atalanta), Mattia Zaccagni (Lazio), Nicolò Zaniolo (Aston Villa)