Mi ha inquietato molto! Matano e la truffa Facebook

di Redazione Zazoom - martedì 10 ottobre 2023

Truffe Online: Alberto Matano Denuncia il Coinvolgimento di Volti della TV Italiana. La problematica delle truffe online, coinvolgendo noti personaggi della televisione italiana, continua a crescere e ad interessare un numero sempre maggiore di figure pubbliche. Dopo la denuncia di Mara Venier, anche Alberto Matano ha affrontato la questione durante La Vita in Diretta.

La testimonianza di Alberto Matano

Il giornalista ha rivelato di essere stato coinvolto personalmente in alcuni video fraudolenti che promuovevano trattamenti dimagranti o varie opportunità di investimento. "Mara Venier ha segnalato di essere stata vittima di una truffa online, e questa situazione mi ha coinvolto anch'io", ha spiegato Matano, descrivendo nel dettaglio il metodo utilizzato per contraffare volto e voce:

"La nostra voce viene addirittura contraffatta attraverso l'intelligenza artificiale, e vengono venduti online piani dietetici e opportunità di investimento straordinarie. Naturalmente, tutto ciò è falso, ma è successo anche a personaggi internazionali come Tom Hanks. Come possiamo difenderci? Io ho denunciato, così come ha fatto Mara Venier, ma è importante stare molto attenti perché spesso anche la nostra voce viene contraffatta."

Matano ha poi trasmesso un servizio riassuntivo della vicenda, esprimendo una profonda preoccupazione: "Ho incaricato il mio avvocato di intervenire, ma devo ammettere che quando ho visto la mia faccia con una voce contraffatta molto simile, pronunciando frasi mai dette, mi sono sentito molto inquietato. Ho pensato a voi che, magari, in quel momento di fretta, potreste non riconoscere una truffa."