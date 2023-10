Gwyneth Paltrow e statuetta degli Oscar : Funziona alla grande!

di Redazione Zazoom - martedì 10 ottobre 2023

Gwyneth Paltrow Svela l'Insolito Utilizzo della sua Statuetta Oscar e Confessa la Crisi Post-Vittoria. Gwyneth Paltrow, nota per le sue stravaganti scelte di vita, ha nuovamente attirato l'attenzione con una recente rivelazione sull'uso inusuale della sua statuetta degli Oscar. L'attrice di Hollywood, famosa per le sue candele dall'insolito aroma e i cioccolatini dal sapore audace, ha raccontato durante un'intervista per la serie "73 Questions" di Vogue di dare un destino sorprendente al premio ricevuto nel 1999 per la sua interpretazione in "Shakespeare in Love".

Nell'intervista, Paltrow ha aperto le porte della sua residenza negli Hamptons, con il giornalista Joe Sabia che ha subito notato la statuetta Oscar. "Che bellissimo Academy Award!", ha esclamato Sabia. La risposta di Paltrow è stata altrettanto inusuale: "Il mio fermaporta, funziona alla grande!". Questa dichiarazione, carica di ironia, ha suscitato sorrisi e domande sulla reale destinazione della statuetta, con molti che si chiedono se la storia del fermaporta sia solo una battuta. Date le eccentricità di Paltrow, c'è chi non esclude che possa essere verità.

La confessione dell'attrice riguardo alla sua vittoria agli Oscar è emersa anche in una recente intervista al podcast "Call Her Daddy". Paltrow ha rivelato che la vittoria le ha causato una crisi di identità. "Una volta vinto l'Oscar ho avuto una specie di crisi, perché se vinci il più grosso premio al mondo, poi che fai?", ha condiviso. "Sei al centro dell'attenzione in quella notte e succede che nelle settimane a venire ti trovi disorientata. Francamente, è davvero poco sano", ha ammesso. "Non sto dicendo che lo restituirei è chiaro, è stata un’esperienza straordinaria, ma in un certo senso ha messo in discussione molte cose nella mia vita".