La giovane mamma Pamela Pelle muore dopo il terzo parto : la denuncia

di Redazione Zazoom - martedì 10 ottobre 2023

Mistero sulla Morte di Pamela Pelle: Indagini sulla Possibile Colpa Medica Dopo il Parto. Pamela Pelle, trentanove anni, moglie del titolare di Rinaldi al Quirinale a Roma, è scomparsa alcuni giorni dopo il parto della sua figlia. Vincenzo Rinaldi, il marito, sospetta una colpa medica e ha presentato denuncia presso le forze dell'ordine nella serata di lunedì 9 ottobre. La famiglia vuole comprendere se, attraverso un prolungato periodo di ospedalizzazione e ulteriori controlli, si sarebbe potuta evitare la tragedia, e ora spetta alla Procura fare luce sull'accaduto.

La direzione sanitaria del Gemelli ha dichiarato che, sulla base degli elementi disponibili, la morte di Pamela sembra essere avvenuta per cause naturali, non prevenibili né prolungando l'ospedalizzazione né ampliando le terapie a domicilio. La cartella clinica non conferma la segnalata perdita copiosa di sangue durante il parto.

Pamela aveva riportato sintomi di malessere, tra cui dolore, prurito e sfogo al petto, oltre a una significativa perdita di sangue. Dopo il parto avvenuto all'inizio di ottobre, i sintomi persistevano, e le condizioni di Pamela si sono aggravate, culminando nella tragica serata del 7 ottobre. Gli sforzi per rianimarla sono stati inutili. La famiglia insiste sulle presunte mancanze mediche e la Procura è chiamata a fare chiarezza sull'accaduto.