E' enorme! Il nuovo bagno di Fedez e Chiara Ferragni

di Redazione Zazoom - martedì 10 ottobre 2023

Fedez e Chiara Ferragni: L'Entusiasmante Trasformazione della Nuova Dimora dei Ferragnez. Chiara Ferragni e Fedez non smettono di seguire da vicino i lavori di ristrutturazione della loro nuova casa, destinata ad accoglierli insieme ai loro figli. Il quartetto si trasferirà presto in un superattico su due livelli, situato nella zona di City Life, proprio come la loro attuale residenza affittata dal 2018. Tuttavia, a differenza di quella attuale, la nuova dimora è stata acquistata dalla coppia, rappresentando un significativo passo avanti per consolidare la loro famiglia e realizzare un sogno condiviso.

La casa dei Ferragnez: Un sogno che prende forma

Dopo la pausa estiva, i lavori di ristrutturazione nella nuova dimora dei Ferragnez sono ripresi, e la data di consegna si avvicina, con il trasloco programmato per ottobre. Chiara Ferragni, imprenditrice e influencer, è da sempre coinvolta attivamente, supervisionando ogni passo dei lavori e condividendo la gioia del progresso sui social. Da un cantiere polveroso e pieno di impalcature, ora emergono stanze da arredare e vivere, pronte a ospitare nuovi ricordi. Lo studio 13.1 Architecture & Decor di Filippo Flora e Federico Sigali è stato scelto per la progettazione.

L'influencer ha documentato il "work in progress" della casa, rivelando dettagli suggestivi. La dimora offre una vista spettacolare su Milano, presenta un romantico camino nel soggiorno, e le camerette per Leone e Vittoria sono in fase di realizzazione. In uno degli ambienti, spicca un originale parquet bicolor. I figli avranno due bagni separati, una scelta che ha suscitato qualche critica sui social. Chiara ha mostrato il proprio bagno, evidenziando l'avanzamento dei lavori rispetto a una foto condivisa settimane fa. La stanza presenta un doppio lavandino con due rubinetti e due specchi, ideale per un utilizzo di coppia, esprimendo così la sua soddisfazione e felicità per l'arrivo della nuova casa.