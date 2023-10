Vince vince 300mila euro: La scommessa chiusa grazie ad un autogol al 90'

di Redazione Zazoom - lunedì 9 ottobre 2023

Il Gol del Norwich al 90° Minuto Trasforma 58 Euro in una Vincita da Record: Oltre 300mila Euro! Nel mondo delle scommesse, sabato 7 ottobre è stato il giorno della fortuna per un scommettitore britannico, il cui colpo da maestro ha trasformato una modesta puntata di 58 euro in una vincita straordinaria di oltre 300mila euro. La chiave del suo successo è stata l'autorete del difensore del Norwich, Benjamin Gibson, segnata al 90° minuto, che ha consentito al Coventry di pareggiare.

L'incredibile schedina comprendeva tredici esiti corretti di partite della Premier League e Championship, con il pareggio pronosticato per il match della Ricoh Arena tra Coventry e Norwich, valido per l'undicesima giornata della seconda serie inglese, a far da apripista alla straordinaria vittoria del scommettitore.

Se le vittorie nette di squadre come Everton, Chelsea, Middlesbrough, Fulham, Ipswich e Leicester non hanno causato problemi significativi al fortunato scommettitore, gli altri tre pareggi pronosticati (Cardiff-Watford, Millwall-Hull e Crystal Palace-Nottingham Forest) hanno mantenuto alta la tensione fino all'ultimo fischio.

La vittoria finale è giunta al termine della partita tra Crystal Palace e Nottingham Forest, con il scommettitore incassando una somma incredibile di 306.622 euro grazie a una puntata di 58 euro. La combinazione di risultati e la quota di 5.273/1 hanno reso questa scommessa un evento da record nel panorama delle scommesse sportive britanniche.