Video Aurora Ramazzotti passeggia con il figlio

di Redazione Zazoom - lunedì 9 ottobre 2023

Aurora Ramazzotti, da quando è diventata mamma del suo primogenito lo scorso marzo, sembra dedicare tutto il suo tempo e affetto al piccolo Cesare. La coppia è diventata il centro delle attenzioni dei paparazzi milanesi, che li inseguono per le vie della città alla ricerca di momenti teneri da immortalare.

Recentemente, un paparazzo è riuscito a catturare un dolce momento di Aurora con il suo bambino, condividendolo poi su TikTok. Nel video, si vede Aurora prendere in braccio il piccolo, dedicargli un affettuoso bacio e sistemarlo con cura nel seggiolino dell'auto. Successivamente, una volta giunti a destinazione, lo rimette nel passeggino e lo spinge lungo la strada. Ad accompagnarli c'è sempre la babysitter, che assiste Aurora con le buste degli acquisti e offre un aiuto prezioso con il piccolo Cesare, quando necessario.

Il video ha ricevuto un boom di like, tuttavia, come spesso accade, non sono mancate le critiche. Alcuni commentatori si sono soffermati sulla presenza costante della babysitter, esprimendo dubbi sulla necessità di avere un aiuto a tempo pieno. Le critiche variano da "La babysitter h24" a domande sulla scelta di Aurora di avere un supporto continuo: "Ma possibile che uno i figli non se li può guardare da sé? Giovanissima ha bisogno di aiuto?". C'è anche chi mette in discussione la carriera di Aurora chiedendosi: "La tata... Ma perché lei lavora? Che fa?". A rispondere in modo scherzoso è direttamente il paparazzo, sottolineando ironicamente: "Non so tu, ma io di lavorare ne farei a meno".