Valle Vitulanese: 50enne trovata morta in casa

di Redazione Zazoom - lunedì 9 ottobre 2023

Tragedia a Cautano: Donna di 50 Anni Trovata Morta per Impiccagione nella Sua Abitazione. Una drammatica tragedia si è verificata nella serata di ieri a Valle Vitulanes. Una donna di 50 anni è stata scoperta senza vita nella sua abitazione in via Vigne a Cautano. La dolorosa scoperta è stata fatta dalla sua stessa sorella nel tardo pomeriggio, quando, dopo vani tentativi telefonici, si è recata personalmente presso l'abitazione della defunta.

La sorella, accorgendosi dell'assenza di risposta e temendo il peggio, ha prontamente allertato le forze dell'ordine, segnalando l'accaduto. I soccorsi del personale medico del 118 sono stati immediatamente attivati, ma purtroppo, al loro arrivo, non c'era più nulla da fare per Giovanna.

Gli uomini dell'Arma e gli operatori del 118, penetrando nell'abitazione, hanno fatto una tragica scoperta: la donna era stata trovata impiccata sul vano scale del pianerottolo di casa, dove viveva con la sua famiglia. Al momento, i motivi di questo gesto estremo non sono ancora chiari, lasciando aperti interrogativi sulla tragedia che ha colpito questa comunità.