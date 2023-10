Sophie Codegoni e Alessandro Basciano ... lui l'ha tradita?

di Redazione Zazoom - lunedì 9 ottobre 2023

La notizia della separazione tra Sophie Codegoni e Alessandro Basciano è esplosa come un fulmine a ciel sereno, annunciata dall'ex partecipante al Grande Fratello Vip attraverso una storia su Instagram la scorsa sera. Sebbene Sophie non abbia svelato le ragioni dietro la loro rottura, da giorni si susseguono voci su un presunto tradimento da parte del DJ.

Tutto ha avuto inizio con una lite in strada durante la Milano Fashion Week, culminata con la modella che se ne andava in lacrime. Pochi giorni dopo, su X (ex Twitter) sono circolate foto di Alessandro Basciano in atteggiamenti intimi con un'altra ragazza in aeroporto.

Nessuno dei due ha fornito spiegazioni dettagliate sulla fine della loro storia d'amore, forse per proteggere la loro primogenita, Celine. Tuttavia, è interessante notare le dichiarazioni del padre di Alessandro Basciano, Beppe Basciano, il quale ha commentato la rottura del figlio con un breve post: "Chiedo solo cortese silenzio da parte di tutti. Le polemiche su chi ha ragione e torto non servono a niente. Grazie." Anche il manager del DJ, BenyjCostantino, ha chiesto rispetto in un momento così delicato, affermando: "Abbiate rispetto per un momento così delicato. Il tempo è galantuomo, sempre!"

Le dichiarazioni ufficiali di Sophie nella sua storia Instagram hanno fortemente impressionato i fan della coppia. Nel suo annuncio di separazione da Ale Basciano, ha dichiarato: "Non pensavo che la persona che avevo al mio fianco, nonché papà di mia figlia, potesse arrivare a tanto. Sono a pezzi."

Le foto del DJ sono diventate oggetto di numerosi commenti negativi, accusando il giovane di egoismo, mancanza di considerazione per la famiglia e, soprattutto, di presunti tradimenti. La situazione ha scatenato un dibattito appassionato tra i sostenitori della coppia.