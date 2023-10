Serena Grandi e Pietro Genuardi si baciano in diretta TV

di Redazione Zazoom - lunedì 9 ottobre 2023

Durante l'episodio de "La volta buona" su Rai 1, Serena Grandi e Pietro Genuardi hanno regalato al pubblico uno spettacolare momento inaspettato. Mentre erano ospiti della trasmissione condotta da Caterina Balivo, nota per i suoi pomeriggi coinvolgenti, i due protagonisti hanno dato vita a un divertente siparietto che ha raggiunto l'apice con un appassionato "bacio cinematografico".

Serena Grandi, la protagonista indiscussa della puntata, ha confessato la sua ammirazione per Genuardi, noto attore di soap opera e attualmente star de "Il Paradiso delle signore" – un volto già noto nel cast di "CentoVetrine" e, in precedenza, nella serie "Vivere". A questo punto, Caterina Balivo ha scherzato sottolineando che Genuardi era già sposato. Nonostante questo, la vivace interazione tra i due è continuata, trasformandosi in un gioco di ruoli che li ha resi una coppia apparentemente innamorata davanti alle telecamere.

In un momento sorprendente, Serena ha chiesto a Genuardi se fosse libero quella sera, e la risposta dell'uomo è stata una galanteria estrema, elogiando l'attrice per la sua bellezza. Poi, il colpo di scena: i due si sono scambiati un appassionato bacio in diretta televisiva, lasciando Caterina Balivo sbalordita. Genuardi ha prontamente sottolineato il tono giocoso della situazione, assicurando che sua moglie, "una donna favolosa e intelligente", avrebbe capito, e che il bacio era semplicemente un gesto cinematografico.