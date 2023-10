Senzatetto trovato morto in un edificio abbandonato a Potenza

di Redazione Zazoom - lunedì 9 ottobre 2023

La Triste Scoperta a Potenza: Senza Tetto Trovato Morto in Avanzato Stato di Decomposizione in un Edificio Abbandonato. Nel cuore della periferia di Potenza, in via Ciccotti, un corpo senza vita è stato scoperto in un edificio dismesso, gettando luce su una realtà oscura e spesso trascurata.

L'uomo, dallo sguardo ancora enigmatico, presumibilmente di cinquant'anni, è stato individuato in circostanze scioccanti da parte dei carabinieri del nucleo radiomobile di Potenza. L'edificio, di proprietà dell'Asp, era diventato rifugio per alcune persone senza dimora, tra cui il defunto, la cui identità resta ancora avvolta nel mistero. Le indagini preliminari suggeriscono che l'uomo potrebbe essere deceduto per cause naturali, ma la certezza verrà solo con l'esame autoptico. L'Asp, consapevole del degrado della struttura, ha già preso misure per impedire ulteriori intrusioni, murando alcune delle entrate forzate.

Il direttore sanitario della Asp, Luigi D'Angola, insieme ai medici dell'unità operativa di igiene e sanità pubblica, si è recato sul luogo per coordinare la gestione della situazione. Mentre la comunità si confronta con questa tragica scoperta, emerge una realtà ancor più allarmante: nel 2023, il numero di senza tetto deceduti ha già raggiunto quota 275. Un triste quadro che sottolinea l'urgente necessità di affrontare la questione delle persone senza dimora e garantire loro un rifugio sicuro.