Ospedale Manzoni : un solo posto letto per 4 interventi ... Decidete voi a chi tocca

di Redazione Zazoom - lunedì 9 ottobre 2023

Donne Costrette a Scegliere Chi Subire un Intervento per la Mancanza di Posti Letto a Lecco. Nella drammatica realtà dell'ospedale Manzoni di Lecco, tre pazienti con interventi ginecologici programmati sono state costrette a fare una scelta difficile, ritornando a casa perché non c'erano posti letto sufficienti. Il primario del reparto ha convocato le quattro donne, spiegando loro che solo una di loro avrebbe potuto essere operata quel giorno, e la priorità sarebbe stata data a una 51enne con un tumore potenzialmente metastatico.

La decisione si è rivelata agghiacciante quando, davanti alla mancanza di posti letto, il primario ha chiesto alle pazienti di decidere autonomamente chi avrebbe avuto la precedenza. In una situazione di sconforto, le donne hanno discusso brevemente, e la 51enne ha scelto volontariamente di rinviare il suo intervento per dare spazio a un'anziana di 80 anni con problemi alla vescica, arrivata da fuori regione.

Il direttore generale dell'Asst di Lecco ha commentato l'incidente confermando che tre pazienti ginecologiche sono state rimandate a casa per affrontare emergenze. Questo episodio solleva ulteriori preoccupazioni sulla situazione dell'ospedale Manzoni di Lecco, che è già stato al centro delle attenzioni per le carenze di personale. Interrogazioni a livello regionale e al Senato sono state sollevate a seguito delle dimissioni recenti di medici e infermieri, mettendo in luce le sfide che l'ospedale sta affrontando.