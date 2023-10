Il medico dell'Amerigo Vespucci Daniele Marino morto in Brasile a 28 anni

di Redazione Zazoom - lunedì 9 ottobre 2023

Ulteriori dettagli emergono sull'incidente stradale che ha causato la perdita del tenente di vascello della Marina Militare Italiana, Daniele Marino, un napoletano di 28 anni, e del conducente del mezzo a due ruote, un giovane di 31 anni.

La tragedia ha colpito profondamente l'Italia e il Brasile, lasciando un senso di incredulità per la prematura scomparsa del tenente di vascello. Marino, medico di bordo sull'Amerigo Vespucci, stava viaggiando su una motocicletta a Caucaia, nella regione del Cearà, nell'area metropolitana di Fortaleza, dove la nave scuola della Marina era in sosta. L'incidente si è verificato durante questo periodo.

Il militare italiano è stato soccorso dai sanitari brasiliani e trasportato in ospedale, ma purtroppo ha perso la vita a causa delle gravi ferite riportate. Il conducente del mezzo a due ruote, un giovane di 31 anni, è anch'esso deceduto nell'impatto.

La Marina Militare Italiana ha comunicato la notizia della morte del tenente di vascello, dopo aver informato la famiglia. In una nota, la Marina ha dichiarato che il tragico evento è avvenuto durante la sosta in porto della nave e che sono in corso le verifiche delle dinamiche dell'incidente da parte delle autorità locali. La Marina ha assicurato il sostegno necessario alla famiglia del defunto.

La morte di Daniele Marino ha suscitato un forte impatto non solo in Italia, ma anche in Brasile. Il governatore del Cearà, Emiliano de Freitas, ha espresso le sue condoglianze alla famiglia, agli amici, ai compagni di bordo e al popolo italiano.

L'Ambasciata italiana in Brasile ha dichiarato che si stringe al dolore della famiglia e dell'equipaggio della nave Vespucci, offrendo ogni possibile assistenza. Il Consolato d'Italia a Recife, il Console onorario d'Italia a Fortaleza e l'Addettanza militare dell'Ambasciata d'Italia a Brasilia hanno garantito il loro immediato supporto all'equipaggio della nave in questa tragica circostanza.