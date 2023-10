Italia Malta : Probabili formazioni qualificazioni Europei 2024

di Redazione Zazoom - lunedì 9 ottobre 2023

, valido per la fase a gironi del Gruppo F delle qualificazioni agli, sono ora sul tavolo. In programma al San Nicola di Bari il 14 ottobre, gli azzurri di Luciano Spalletti mirano alla vittoria, l'unica opzione disponibile. Con gli occhi anche sull'Inghilterra, il CT presenta diverse novità, con esordienti come il difensore del Tottenham, Destiny Udogie, e i ritorni di Giacomo Bonaventura e Moise Kean dopo assenze rispettivamente dal 2020 e dal 2021. Recupera anche Gianluca Scamacca, in lizza per una maglia da titolare.

La formazione 4-3-3 vede Donnarumma in porta, difesa da Gatti e Mancini, terzini Darmian e Biraghi, e centrocampo composto da Cristante in regia, affiancato da Frattesi e Bonaventura. L'attacco vede Berardi, Scamacca e Raspadori. Ballottaggi interessanti includono Bonaventura-Tonali e Darmian-Di Lorenzo. Immobile e Pellegrini sono gli unici assenti, senza squalificati. Malta, in formazione 3-4-3, schiera Bonello in porta, Apap, Borg e Attard in difesa, J. Mbong, Yankam, Guillaumier e N. Muscat a centrocampo, e Nwoko, Satariano e Jones in attacco.