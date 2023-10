Emma Bonino ospite di Belve 2023 : Sono guarita dal tumore

di Redazione Zazoom - lunedì 9 ottobre 2023

Emma Bonino sarà l'ospite d'onore nell'edizione del 10 ottobre 2023 di "Belve", il salotto televisivo condotto da Francesca Fagnani su Raidue. Durante l'intervista, la parlamentare condividerà una notizia sorprendente e gioiosa: "Sono guarita dal tumore".

Il racconto di Bonino attraverserà gli anni, dall'infanzia trascorsa in una famiglia contadina nelle campagne piemontesi fino ai giorni attuali, con 40 anni di storia italiana condensati in un'intervista emozionante. Si esplorerà la sua vocazione politica, nata da un'esperienza traumatica legata all'aborto, che l'ha portata a militare nel Partito Radicale.

Tra momenti leggeri e riflessioni profonde, Francesca Fagnani ricorderà a Bonino gli accusatori di eccessiva ambizione politica. La parlamentare risponderà con forza, chiedendo se sia un reato che le donne abbiano ambizioni. Con grande determinazione, dichiarerà di continuare la sua strada "fin dove le reggeranno le forze", aggiungendo la notizia positiva della sua guarigione dal tumore.

L'intervista toccherà anche il delicato argomento del rapporto con Marco Pannella. Quando Fagnani domanderà se Bonino senta ancora la mancanza nonostante la rottura degli ultimi anni, la politica confessà: "Sì, è stata una rottura unilaterale da parte sua. Non ho mai capito bene perché e ne ho sofferto molto". La giornalista approfondirà chiedendo se Bonino abbia mai compreso i motivi della rottura, ottenendo una risposta categorica: "No, o forse mi ha fatto talmente male che ho voluto assolutamente girare pagina e pensare ad altro". Bonino rivelerà anche di aver desiderato chiedere a Pannella cosa gli fosse passato per la testa, ma che le circostanze non glielo hanno permesso.

Oltre a Emma Bonino, la puntata di martedì 10 ottobre di "Belve" vedrà la partecipazione di Stefania Nobile e Federico Fashion Style come ospiti.